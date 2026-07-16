День начала Сталинградской битвы: кубанская семья после многих лет поисков нашла захоронение бойца, погибшего под Сталинградом

Эта битва длилась ровно 200 дней и ночей. Кровавых, страшных, изматывающих накалом и напряжением. Наша армия насмерть сражалась на подступах к Волге - и началось это вошедшее в учебники истории сражение как самая масштабная и кровопролитная в истории человечества сухопутная битва ровно 84 года назад, 17 июля 1942 года.