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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камавинга берет пример с Роналду: «Главное – добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле»

«У меня есть много примеров в футболе, таких как Криштиану Роналду. Самое главное – добиться долголетия в футболе, а это означает заниматься в тренажерном зале и заботиться о своем теле», – сказал полузащитник «Реала» в интервью Telefoot.

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