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Хуситы заявили о планах атаковать связанные с Израилем суда даже при смене флага

Хуситы заявили о планах атаковать связанные с Израилем суда даже при смене флага

Йеменские хуситы будут атаковать связанные с Израилем суда в случае смены собственника или флага. Об этом 3 ноября заявил представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

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