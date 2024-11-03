Хуситы заявили о планах атаковать связанные с Израилем суда даже при смене флага

Йеменские хуситы будут атаковать связанные с Израилем суда в случае смены собственника или флага. Об этом 3 ноября заявил представитель правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
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