Стыдно и странно: Теперь ясно, ради чего Дмитрий Нагиев уехал из России

Актёр Дмитрий Нагиев, похоже, никак не может определиться с позицией относительно спецоперации. После свежего интервью шоумена в Дубае стало понятно: он прежде всего стремится выразить симпатию местным властям.
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