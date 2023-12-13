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Царьград

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Стыдно и странно: Теперь ясно, ради чего Дмитрий Нагиев уехал из России

Стыдно и странно: Теперь ясно, ради чего Дмитрий Нагиев уехал из России

Актёр Дмитрий Нагиев, похоже, никак не может определиться с позицией относительно спецоперации. После свежего интервью шоумена в Дубае стало понятно: он прежде всего стремится выразить симпатию местным властям.

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Комментарии
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АП
Александр Плешков
ждет кто победит
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7 час.
Zoia Goldshtab
Хитрож.....ый ......
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7 час.
Алекс Сэм
Прапорщик Задов он и есть прапорщик Задов
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5 час.

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