Тони Кросс: «УЕФА создал никому не нужную Лигу наций, но вопросы ему не задают. Есть ощущение, что к нам уже не прислушиваются, вот почему важно выслушать предложение о Суперлиге»

Хавбек «Реала» Тони Кроос раскритиковал создание Лиги наций, говоря о Суперлиге Европы. Немецкий футболист выразил недоумение в связи с тем, что УЕФА создал новое международное соревнование, из-за которого график матчей стал еще более плотным.