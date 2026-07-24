Синоптик Татаринович пообещала комфортную погоду на выходных в Москве

В Москве и области в ближайшие выходные ожидается нормальная летняя погода без опасных явлений, рассказала младший научный сотрудник Гидрометцентра России Екатерина Татаринович в эфире программы «Доброе утро».
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