WSJ: дезинформация о НЛО в США создавалась и раздувалась властями с 1950-х годов

Дезинформация о неопознанных летающих объектах в Соединенных Штатах создавалась и раздувалась властями с 1950-х годов для сокрытия секретных данных по новейшим разработкам оружия, а также уязвимостей в системах ядерных установок.
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