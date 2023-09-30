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"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

"Если в эмигрантском кризисе виноват Путин, то и динозавров извел тоже он" (ТВ LCI и его зрители зажигают) "Скажем честно.

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Комментарии
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igor laptev
а куда девать котят? может путинк
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22 час.
Лев Сивохин
От смешного до преступного один шаг. Во всех своих неудачах  запад пытается обвинить Россию и Путина, но забывает про грабли, на которые постоянно наступает благодаря своим действиям.
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19 час.
Леонид Руси
Они не поняли... Путин - это длань Господня...! Есть такая каста... ангелоподобные... Они высокодуховные и ведомы ангелами. А кто против них выступает... неминуемо исчезает
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19 час.

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