Испугались Трампа. Какие звёзды хотят «свалить» из США и сколько это стоит

После избрания Дональда Трампа новым президентом США и возвращения на американскую политическую арену республиканских инициатив по улучшению жизни простых смертных очень многие сторонники Демократической партии, мягко говоря, недовольны.
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