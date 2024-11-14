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Испугались Трампа. Какие звёзды хотят «свалить» из США и сколько это стоит

Испугались Трампа. Какие звёзды хотят «свалить» из США и сколько это стоит

После избрания Дональда Трампа новым президентом США и возвращения на американскую политическую арену республиканских инициатив по улучшению жизни простых смертных очень многие сторонники Демократической партии, мягко говоря, недовольны.

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