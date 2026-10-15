Netflix released a trailer for "Steps," a new animated film inspired by "Cinderella," featuring the song "Someone to Hold' from Blackpink's Jennie.
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