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Мастер обмана: птица, которая создала оптическую иллюзию на фото

Мастер обмана: птица, которая создала оптическую иллюзию на фото

Фотография – это искусство, которое создается мастерами по всему миру. Однако не всегда искусство требует техники и тонкой настройки света, иногда нужна простая удача и случайная встреча.

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