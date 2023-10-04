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Видео Рецепты Кулинария

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Драники картофельные | Очень Простой и Вкусный рецепт

Драники картофельные | Очень Простой и Вкусный рецепт

Привет, друзья! Сегодня у нас в меню простое, но невероятно вкусное блюдо – картофельные драники. Готовятся они быстро, а получаются такими аппетитными и золотистыми, что просто невозможно устоять! Все, что вам понадобится для их приготовления – это картошка, немного муки и, конечно же, хорошее настроение! Итак, приступим!     Ингредиенты: Картошка - 600-700 г.

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