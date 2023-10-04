Драники картофельные | Очень Простой и Вкусный рецепт

Привет, друзья! Сегодня у нас в меню простое, но невероятно вкусное блюдо – картофельные драники. Готовятся они быстро, а получаются такими аппетитными и золотистыми, что просто невозможно устоять! Все, что вам понадобится для их приготовления – это картошка, немного муки и, конечно же, хорошее настроение! Итак, приступим! Ингредиенты: Картошка - 600-700 г.