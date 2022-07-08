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Военкор напоминает о забытых прописных истинах

Военкор напоминает о забытых прописных истинах

Военкор с позывным Старше Эдды, работающий в основном на Харьковском и Изюмском направлениях, делится своими мыслямиРост точности стрельбы ВСУ с появлением у них западной артиллерии не нужно ни недооценивать, ни впадать по этому поводу в панику.

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