Военкор напоминает о забытых прописных истинах

Военкор с позывным Старше Эдды, работающий в основном на Харьковском и Изюмском направлениях, делится своими мыслямиРост точности стрельбы ВСУ с появлением у них западной артиллерии не нужно ни недооценивать, ни впадать по этому поводу в панику.