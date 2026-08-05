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Хорошёвка

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Собянин сообщил о работе Москвы с предпринимателями из регионов

Региональные поставщики заключили с Москвой 73 тысячи контрактов за первую половину 2026 года. По словам Сергея Собянина, это треть от более чем 200 тысяч контрактов, которые столица оформила за данный период.

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