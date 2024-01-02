Блогерша ради хайпа спалила свой паспорт и назвала "РФ - Рашкой". Проснулась утром и сказала ей просто фото не нравилось. Что ее ждет?

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Кошмар
Хоффман, однако. Этим всё объясняется.
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21 час.
Лариса Поплавская
Штраф и  трудовое тюремное заключение (пусть даже 1 год) но ума он ей вправит.  Кирпичи ворочать не языком  трещать , а то развелось этих блогеров, как не резаных собак,( есть такая поговорка).
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21 час.
NP
Nina Pudikova
Не время породило, а семья!!!
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13 час.

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