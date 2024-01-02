Блогерша ради хайпа спалила свой паспорт и назвала "РФ - Рашкой". Проснулась утром и сказала ей просто фото не нравилось. Что ее ждет?

Avia.pro - Новости Пьяная Блогерша Превращает Паспорт в Пепел В Новогоднюю ночь в Брянске произошел шокирующий инцидент: местная блогерша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила публичное сожжение своего российского паспорта.
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