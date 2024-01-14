Ужесточат наказание? Какой срок грозит водителю, сбившему поэта Рубинштейна

Водителю иномарки, сбившей поэта Льва Рубинштейна, может грозить реальный срок. В его отношении уже возбуждено уголовное дело по факту ДТП, однако после кончины пострадавшего наказание будет пересмотрено.
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