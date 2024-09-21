60 миллионов машин за 55 лет: одна из старейших марок справила юбилей

Китайский гигант электроники Xiaomi присоединился к поздравлениям в адрес Dongfeng Motor, одного из ведущих китайских автопроизводителей, который достиг впечатляющего рубежа – 60 миллионов автомобилей, сошедших с конвейера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии