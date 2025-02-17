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В команде Федора Емельяненко ответили на приглашение Макгрегора в его лигу

В команде Федора Емельяненко ответили на приглашение Макгрегора в его лигу

В команде российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко ответили на приглашение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландца Конора Макгрегора в лигу по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship.

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