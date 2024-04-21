ЕЦБ склоняется к снижению процентных ставок в июне. Если не будет рисков

Журналисты CNBC взяли интервью у 12-ти бакиров. Все эти лица принимают конкретное решение по ,банковской ставке для Евросоюза Вот основные выводы: Большинство членов Совета управляющих Центробанка ожидают снижения ставок в первом месяце лета.