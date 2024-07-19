Новый электрический минивэн Li Auto M8 показали на фотографиях

Старший директор по дизайну Бен Баум поделился снимком закамуфлированного прототипа однообъёмника. По предварительным данным, речь идёт о Li Auto M8 — семейной модели, которая позиционируется как вседорожник, но в реальности по пропорциям и силуэту ближе к минивэну Mega.
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