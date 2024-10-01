Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы

Это время оказалось для него не только временем учебы, но и временем экспериментов с личностью. В колледже принц выбрал псевдоним "Стив", что позволяло ему скрыть свое истинное имя и общаться с сокурсниками на равных.
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