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Артист дагестанского театра рассказал о бомбежках Донбасса армией Украины

Артист дагестанского театра рассказал о бомбежках Донбасса армией Украины

С 2014 года украинская армия непрерывно подвергает обстрелам и бомбежкам Донбасс. Последние восемь лет жители этих территорий не чувствовали себя в безопасности, рассказал артист Дагестанского театра оперы и балета, уроженец Донецка Денис Федоренко.

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