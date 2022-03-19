Артист дагестанского театра рассказал о бомбежках Донбасса армией Украины

С 2014 года украинская армия непрерывно подвергает обстрелам и бомбежкам Донбасс. Последние восемь лет жители этих территорий не чувствовали себя в безопасности, рассказал артист Дагестанского театра оперы и балета, уроженец Донецка Денис Федоренко.