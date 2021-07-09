Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигацийВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по платежному балансу за второй кварталИнформационно-аналитический отдел TeleTradeВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных гособлигацийВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по платежному балансу за второй кварталИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .