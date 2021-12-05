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Курьез: в США семья, пытаясь избавиться от змей, случайно сожгла дом

Курьез: в США семья, пытаясь избавиться от змей, случайно сожгла дом

Нашествие змей являлось давней проблемой этого дома как при нынешних его владельцах, так и при прошлом арендаторе Домовладельцы в американском штате Мэриленд предприняли неудачную попытку избавиться от змей, которая привела к сожжению недвижимости.

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