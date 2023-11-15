В Индии начнут сборку российских дронов

Индийская компания по производству микроэлектроники Sasaa Electronics Private Limited заключила соглашение о сотрудничестве с российской компанией «Транспорт будущего» по производству промышленных беспилотников в Индии.
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