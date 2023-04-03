Задержана вероятная убийца военкора Владлена Татарского

Блогер погиб накануне при взрыве в кафе в Санкт-ПетербургеСиловики задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности ко взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).