За ними пристально следит весь мир, и именно они решают, что такое настоящий парижский шик.

Жанна Дамас Жанна Дамас — основательница бренда Rouje, одна из самых известных модных блоггеров и лицо нового поколения известных французских инфлюенсеров.
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