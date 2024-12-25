Эксперт Kaspersky Иванов: в России нужно создать собственный атлас киберугроз

России необходим собственный атлас киберугроз, наподобие MITRE ATT&CK, - американской системе, в которую внесены описания техник приёмов и тактик, используемых злоумышленниками при хакерских атаках на организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии