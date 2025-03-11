В Выборгском районе Петербурга появилась площадь Хошимина

Соответствующее постановление подписал Александр Беглов Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление городского правительства «О присвоении наименования безымянной площади в Выборгском районе Санкт-Петербурга», сообщает 11 марта пресс-служба Смольного.
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