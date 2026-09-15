Депутаты Госдумы встретились с коллективом «СМП-Нефтегаз» в Альметьевске

Действующие депутаты Госдумы встретились с коллективом компании «СМП-Нефтегаз» в Альметьевске. Участники обсудили развитие нефтегазовой отрасли и меры поддержки работников промышленного сектора, сообщает пресс-служба проекта er25.
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