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Закон, порядок, государство

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В Доме офицеров Балтийского флота прошла «Новогодняя Ёлка» от имени командующего флотом

В Доме офицеров Балтийского флота прошла «Новогодняя Ёлка» от имени командующего флотом

В рамках праздничной программы помимо традиционного новогоднего хоровода, творческими коллективами флотского учреждения культуры для маленьких зрителей было показано новогоднее представление.

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