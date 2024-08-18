"Курский фронт" как результат "генеральского заговора": коррупционеры мстят Белоусову за "чистки" в Минобороны

АНГЕЛ АНГЕЛ

Кто бы в этом сомневался. Предательство, измена, саботаж для коррупционеров такой же товар, как и расхищение народных бюджетных средств. Выявлять, конфисковывать активы, имущество, родственников и семьи на освоение крайнего севера в трудовые колонии, а их на передок в зону СВО разминировать проходы для наших парней...