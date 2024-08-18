Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • Sobering
    Если бы понимали, то не писали бы ерунду. Получается, что именно вы не россиянка, судя по вашим "знаниям" и "информир...Погибли все: Унич...
  • Ed
    Они ему еще и нобелевку, как у них принято,  справят, эту чушь о смещении какие то недоумки запускают"Катастрофический...
  • Ed
    Да треп все это - пиндосия год разрабатывали атаку на Курск и вдруг смещение! Это наши гении политологии натягивают  ..."Катастрофический...

"Курский фронт" как результат "генеральского заговора": коррупционеры мстят Белоусову за "чистки" в Минобороны

"Курский фронт" как результат "генеральского заговора": коррупционеры мстят Белоусову за "чистки" в Минобороны

Фото: kremlin.ruСегодня 45K прочитали Многие военкоры и блогеры писали о том, что концентрация сил ВСУ у границ Курской области не была секретом для Генштаба.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Кто бы в этом сомневался. Предательство, измена, саботаж для коррупционеров такой же товар, как и расхищение народных бюджетных средств. Выявлять, конфисковывать активы, имущество, родственников и семьи на освоение крайнего севера в трудовые колонии, а их на передок в зону СВО разминировать проходы для наших парней...
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16 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то  надо провести  проверку всех жуликов имеющих  на Украине свои интересы .Кто владеет украинскими ЖДорогами? Странно, но наши почти не бьют по станциям, мостам, НПЗ, крупным заводам как Малышева, Южмаш, Криворожский металлургический,, Запорожский, нефтедобывающие скважены .Вероятно  от сюда и наша  бездеятельность на фронтах.
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16 час.

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