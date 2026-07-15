US Gov't Set To Expose Far-Left Radicalization Pipeline Leading Back To Communist Cuba Watching the Democratic Socialists of America tighten their grip on the Democratic Party while far-left activists grow louder and bolder in their calls for revolution, "killing capitalists," and destroying the U.
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