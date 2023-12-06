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Nvidia разработает новые чипы, соответствующие экспортным нормам США

Nvidia разработает новые чипы, соответствующие экспортным нормам США

СИНГАПУР (ИА Реалист). Nvidia продолжит разработку новой линейки продукции, которая соответствуют постановлениям правительства США, включающим экспорт высокотехнологичных чипов в Китай, заявил гендиректор компании Дженсен Хуанг.

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