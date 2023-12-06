Nvidia разработает новые чипы, соответствующие экспортным нормам США

СИНГАПУР (ИА Реалист). Nvidia продолжит разработку новой линейки продукции, которая соответствуют постановлениям правительства США, включающим экспорт высокотехнологичных чипов в Китай, заявил гендиректор компании Дженсен Хуанг.
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