Avia.pro - СМИ Скандалы с жилищными сертификатами для мигрантов докатились до первых отставок.
Началась первая кадровая чистка после выдачи бесплатных квартир приезжим
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Пока власти не начнут наводить порядок сталинскими методами, добра не ждите!
Ответить
18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
Ответить
18 час.
ОП
Олег Поветьев
Не могут стать русскими они здесь не рождены!!!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии