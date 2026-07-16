НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

В ЕП Зеленского обвинили в оскорблении Навроцкого

В ЕП Зеленского обвинили в оскорблении Навроцкого

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский допустил «очередной выпад» в адрес президента Польши Кароля Навроцкого во время церемонии вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии