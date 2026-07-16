В ЕП Зеленского обвинили в оскорблении Навроцкого

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что Владимир Зеленский допустил «очередной выпад» в адрес президента Польши Кароля Навроцкого во время церемонии вручения ордена Европы главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии