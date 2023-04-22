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Док Риверс: «Если мы собираемся наказывать мстителей, а не подстрекателей, то у НБА проблемы»

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс считает, что НБА должна всерьез задуматься о ситуации, когда соперники пытаются провоцировать звездных игроков в плей-офф.

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