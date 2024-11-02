Замдиректора ИМЭМО РАН: оба кандидата в президенты США относятся к РФ враждебно

Республиканская и демократическая партии США одинаково враждебно относятся сегодня к России, поэтому Белый дом не изменит свою политику в отношении РФ после президентских выборов в ноябре, кто бы их ни выиграл - Дональд Трамп или Камала Харрис.
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