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Замдиректора ИМЭМО РАН: оба кандидата в президенты США относятся к РФ враждебно

Замдиректора ИМЭМО РАН: оба кандидата в президенты США относятся к РФ враждебно

Республиканская и демократическая партии США одинаково враждебно относятся сегодня к России, поэтому Белый дом не изменит свою политику в отношении РФ после президентских выборов в ноябре, кто бы их ни выиграл - Дональд Трамп или Камала Харрис.

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