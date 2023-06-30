В Санкт-Петербурге запретят такси желтого цвета

Желтый цвет автомобиля в России неизменно ассоциируется с такси. Но законодатели в Санкт-Петербурге решили сломать традицию: с 1 сентября все машины такси Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны стать белыми с желтой полосой на боках.