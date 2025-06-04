Петербуржцам в четверг пообещали дождь и теплую погоду

+22…+24 градуса В Петербурге продолжается чередование сухих и дождливых дней. Сегодня, 4 июня, ветер по-прежнему дует с запада, поэтому жарко не будет, хотя в центре города температура может достигать +20 градусов, а у залива будет немного прохладнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии