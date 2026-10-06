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Новости Брянска

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Прокуратура вернула пенсионеру Брянска 230 тысяч от мошенников

Прокуратура вернула пенсионеру Брянска 230 тысяч от мошенников

Пенсионер перевёл более 230 тыс. рублей за фотоаппарат мошенникам, прокуратура добилась взыскания всей суммы через суд.

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