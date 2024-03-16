В МИД России отреагировали на планы ЕС согласовать новые санкции

Санкции против России будут всегда, пока она проводит независимый курс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы Европейского союза согласовать новые антироссийские санкции 18 марта.
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