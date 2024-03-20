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Король Англии умер

Король Англии умер

Вот не надо наливать сразу. Тревога учебная. Жив пока Чарли.  И даже, если бы он сегодня убыл к Елизавете, для нас это вообще не повод.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Да насрать на всю эту русофобскую и воровскую наглоскунскую королевскую семью....быстрее бы все ушли в мир иной....
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12 час.
Цуркан Арк
Скатертью дорога!
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8 час.
ЦА
Цуркан Арк
Им это будет ответка за нашу царскую семью. Неотиажутся, только кровью
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8 час.

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