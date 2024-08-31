Правдива ли история?

Валерий Холодок

Здравствуйте все. Я тут в статье Сергея Михеева "Для того, чтобы иметь позицию, надо иметь знания..." написал собеседнику под ником ММ: ==="Вообще-то ИСТОРИЯ самая лживая наука на этой Планете, вот на этом лживом информационном направлении Вы пытаетесь увести разговор в сторону от истинных направлений развития личности:..."=== А раньше я предлагал осмыслить мысль о том, что существует Информационное Пространство, которое в корне отличается от физического Пространства МАТЕРИИ. А ЧИСТАЯ(не замутнённая ЛОЖЬЮ) Информация была задействована для образования Вселенной и побудила МАТЕРИЮ выполнять поставленную задачу, которая была озвучена в Евангелии от Иоанна: ===" В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его."=== Именно СВЕТ, который не может объять ТЬМА и есть эта ИНФОРМАЦИЯ. В дальнейшем МАТЕРИЯ. в силу своих качеств и разделила эту ИНФОРМАЦИЮ на ИСТИНУ и ЛОЖЬ, а вот задача КАЖДОГО Человека и заключается в том, чтобы эту ЛОЖЬ для себя осознать и осмыслить, а осмыслив, не поддаваться искушению в желаниях физического тела( НЕОБХОДИМОСТЬ и ДОСТАТОЧНОСТЬ- МЕРА). Вот возьмем небольшой пример из этой статьи: ==="Реальность такова, что в Библии вообще не написано, что такое Ад, где он находится и кто там обитает, и уж тем более нет описания как он выглядит."=== В Библии, конечно, нет, НО! десять заповедей для кого? Ведь физического тела в том Мире нет, тогда что страдает? Как пример заказа на ответственность за прегрешения от католической Церкви:"Божественная комедия. Данте Алигьери", так что здесь может быть относительной Истиной? Для ответа на этот вопрос необходимо ПОНЯТЬ, что такое МОЗГ(любой). Всего доброго.