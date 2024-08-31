История очень важна – данное утверждение ложно. Однако, еще со школьной скамьи нас убеждают, что важно знать собственную историю.
Правдива ли история?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Я тут в статье Сергея Михеева "Для того, чтобы иметь позицию, надо иметь знания..." написал собеседнику под ником ММ: ==="Вообще-то ИСТОРИЯ самая лживая наука на этой Планете, вот на этом лживом информационном направлении Вы пытаетесь увести разговор в сторону от истинных направлений развития личности:..."=== А раньше я предлагал осмыслить мысль о том, что существует Информационное Пространство, которое в корне отличается от физического Пространства МАТЕРИИ. А ЧИСТАЯ(не замутнённая ЛОЖЬЮ) Информация была задействована для образования Вселенной и побудила МАТЕРИЮ выполнять поставленную задачу, которая была озвучена в Евангелии от Иоанна: ===" В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что на́чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его."=== Именно СВЕТ, который не может объять ТЬМА и есть эта ИНФОРМАЦИЯ. В дальнейшем МАТЕРИЯ. в силу своих качеств и разделила эту ИНФОРМАЦИЮ на ИСТИНУ и ЛОЖЬ, а вот задача КАЖДОГО Человека и заключается в том, чтобы эту ЛОЖЬ для себя осознать и осмыслить, а осмыслив, не поддаваться искушению в желаниях физического тела( НЕОБХОДИМОСТЬ и ДОСТАТОЧНОСТЬ- МЕРА). Вот возьмем небольшой пример из этой статьи: ==="Реальность такова, что в Библии вообще не написано, что такое Ад, где он находится и кто там обитает, и уж тем более нет описания как он выглядит."=== В Библии, конечно, нет, НО! десять заповедей для кого? Ведь физического тела в том Мире нет, тогда что страдает? Как пример заказа на ответственность за прегрешения от католической Церкви:"Божественная комедия. Данте Алигьери", так что здесь может быть относительной Истиной? Для ответа на этот вопрос необходимо ПОНЯТЬ, что такое МОЗГ(любой). Всего доброго.
Ответить
13 час.
Вячеслав Денисов
История - вообще не наука, хотя и мимикрирует под науку очень успешно.
Ответить
10 час.
В
Воробей
- "Именно СВЕТ, который не может объять ТЬМА и есть эта ИНФОРМАЦИЯ." Ну, кто-то трактует Логос как абстрактную "ИНФОРМАЦИЮ", которую ни к чему конкретно пришить невозможно именно благодаря этой абстрактности. А кто-то трактует Логос как Цель Творения, которая вполне конкретна и имеет отношение к Истине. Цель эта — то, без чего Творения не могло бы быть просто потому, что это Творение — всего лишь Средство, которое оправдывается полностью только этой Целью. Да, в Библии ни Логос, ни Истина, ни Закон Свободы не расписаны сколько-нибудь подробно — они лишь упомянуты вскользь, оставляя читателю самому суметь сообразить из прочтения всей Библии, что конкретно они значат. Это - Тест на сообразительность, прежде всего. А принципиальная неопределённость истории — вовсе случайное явление, но умышленно устроенное Творцом обстоятельство. Именно в этом заключается функция множественных артефактов, найденных по всей Земле, о которых совершенно не ясно, ни как они выполнены, ни кто их произвёл, ни зачем это было сделано. История не для того, чтобы обрести прочность в мире, а для того, чтобы сообразить относительную условность мира, как не более чем полигон, генерируемый Творцом, как непрерывный процесс — Матрица, с целью создания возможности для достижения Цели. Да, часть того, что в написано в Библии, имеет отношение к Цели. Но, разглядеть эту часть, и сделать адекватные выводы из неё – удел только тех, принадлежащих к маленькому меньшинству, кто - «званые», но только совсем немногим из них суждено в этом преуспеть — стать «избранными», хотя бы в отношении Знания, ибо знание без Дел мало чего стоит.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии