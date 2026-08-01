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Украинские фашисты собираются вокруг Фёдорова — Кургинян

Украинские фашисты собираются вокруг Фёдорова — Кургинян

Наиболее перспективные украинские фашисты кристаллизуются вокруг экс-министра обороны Михаила Фёдорова и создают новый технотронный фашизм, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 24 июля в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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