Украинские фашисты собираются вокруг Фёдорова — Кургинян

Наиболее перспективные украинские фашисты кристаллизуются вокруг экс-министра обороны Михаила Фёдорова и создают новый технотронный фашизм, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 24 июля в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».