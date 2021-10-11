Дочь Зеленского заявила о нежелании видеть отца на втором сроке президентства

Старшая дочь украинского президента Владимира Зеленского Александра не хочет видеть отца на посту главы государства на втором сроке.
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