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Крымское информационное агентство

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С 1 марта на рынках в Крыму будут обязаны использовать кассовые аппараты

С 1 марта на рынках в Крыму будут обязаны использовать кассовые аппараты

Фото: Наталья Сомова  1 марта 2025 года вступит в силу Федеральный закон от 08.08.2024 №273-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и  Федеральный закон «О розничных рынках» и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

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