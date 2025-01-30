С 1 марта на рынках в Крыму будут обязаны использовать кассовые аппараты

Фото: Наталья Сомова 1 марта 2025 года вступит в силу Федеральный закон от 08.08.2024 №273-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и Федеральный закон «О розничных рынках» и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».