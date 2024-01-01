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Собчак своими провокациями чем-то напоминает агента Бретшнейдера. Ну разве что только не арестовывает тех, кого сама толкает на «государственную измену»

Собчак своими провокациями чем-то напоминает агента Бретшнейдера. Ну разве что только не арестовывает тех, кого сама толкает на «государственную измену»

Похоже, все участники «голой вечеринки» получили или получат по заслугам. Но у многих остался в голове недоуменный вопрос: а что же Ксения Собчак, которая по факту стала главным промоутером данной вечеринки? Собчак, похоже, вновь вышла сухой из воды.

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Комментарии
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Виктор
и зто чмо не досягаемо. Это позор нашей власти, которая ёё постоянно защищает
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11 час.
АС
Александр Сысоев
&quot;За Русь усрусь&quot; - телевизионный слоган Собчак, который мы не забыли. Когда же  усрется, наконец, эта падаль?
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11 час.
Владимир Нелюбин
Увы..но при ВВП не усрется ..как и ее мамашка....а его менять нельзя...Может найдется &quot;добрый&quot; человек и устроит ей &quot;несчастный&quot; случай..как вариант..а иначе никак..
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9 час.

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