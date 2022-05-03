Европа ошиблась в дружелюбии украинских беженцев,но ещё не понимает насколько ошиблась

Похоже что мои предсказания начинают сбываться и украинцы, таки не доведут до добра Европу! Ещё десять месяцев назад я написала шуточную статью: «Представьте что было бы если бы Украина вступила в Евросоюз и НАТО и посмейтесь вместе со мной.