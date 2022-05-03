☭КОМПАС

51 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Русская
    Какие люди были! Титаны!В первых двух боя...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ  А,может быть, всё гораздо проще:  США, доведя Украину до кондиции своей более чем странной "поддержкой"( если воо...Почему США уничто...
  • Нина Толкачева
    США - это не государство в привычном смысле слова. США - это  проект, разработанный и реализованный как инструмент ге...Почему США уничто...

Европа ошиблась в дружелюбии украинских беженцев,но ещё не понимает насколько ошиблась

Европа ошиблась в дружелюбии украинских беженцев,но ещё не понимает насколько ошиблась

Похоже что мои предсказания начинают сбываться и украинцы, таки не доведут до добра Европу!   Ещё десять месяцев назад я написала шуточную статью: «Представьте что было бы если бы Украина вступила в Евросоюз и НАТО и посмейтесь вместе со мной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх