Ещё 7 простых вопросов, ответы на которые знает только 1 человек из 10

Почему нельзя делить на ноль, чему равна скорость света и другие вопросы для проверки эрудиции. Только, чур, не гуглить и не подсматривать в ответы раньше времени!Какой из нижеперечисленных организмов не относится к одноклеточным? Дрожжи Амеба Инфузория-туфелька ГубкиКакое из этих музыкальных произведений написал не Людвиг ван Бетховен? «Творение Прометея» «Фиделио» «Эгмонт» «Волшебная флейта»Что можно вычислить, разделив путь на время? Расстояние Скорость Силу тренияКакой художник расписал потолок Сикстинской капеллы? Микеланджело Леонардо да Винчи КараваджоЧего нет в глазу человека? Палочек Колбочек Хрусталика Желтого пятна Есть все вышеперечисленноеПочему в арифметике нельзя делить на ноль? Результатом будет бесконечное число Ответом может быть любое число Потому что при умножении на 0 результатом всегда будет 0Чему равна скорость света? Приблизительно 300 000 000 м/с Около 300 000 000 км/с Примерно 300 000 000 м/ч Почти 300 000 000 км/чПравильные ответы: Губки — это многоклеточный организм.